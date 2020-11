Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen will das Corona-Testzentrum von Heppenheim nach Lampertheim-Hofheim verlagern. Damit gebe es im Winter bessere Testmöglichkeiten, so der Kreis Bergstraße. Am jetzigen Standort in Heppenheim musste sich das Testzentrum die Räumlichkeiten mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst teilen. Am neuen Standort werde ausschließlich das Testzentrum untergebracht, so Landrat Christian Engelhardt (CDU). Außerdem gebe es am neuen Standort einen begrenzten Wartebereich innerhalb des Gebäudes sowie Unterstellmöglichkeiten im Außenbereich.