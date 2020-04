per Mail teilen

Tausende Telekom-Kunden in der Region mussten am Dienstag auf Internet und Telefon verzichten. Nach Unternehmensangaben war das Glasfaserkabel von Heidelberg nach Neckargemünd bei Tiefbau-Arbeiten beschädigt worden. Das führte zu Netzausfällen bei rund 8.000 Kunden in Heidelberg, Neckargemünd und Neckarsteinach.