per Mail teilen

Nach dem verlorenen Auswärtsspiel beim 2. Liga-Meister und Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum konnten sich die Fans des SV Sandhausen trotzdem über den Klassenerhalt ihrer Mannschaft freuen. So fanden sich am Sonntagabend zur Begrüßung des Mannschaftsbusses bis zu 200 Fans am Hardtwaldstadion ein, um die Spieler und Offiziellen zu feiern. Das teilte die Polizei mit. Aber erst um Mitternacht kehrte Ruhe ein, nachdem die Beamten die Ansammlung auflösen konnte.