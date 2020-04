Der SV Sandhausen hat die verträge auf Führungsebene verlängert. Sowohl Geschäftsführer Volker Piegsa als auch der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca unterschrieben vorzeitig ihre Verträge in der Kurpfalz. Piegsa kam im August 2017 zum SV Sandhausen. Seit März 2019 ist er alleiniger Geschäftsführer am Hardtwald. Neben Geschäftsführer Piegsa unterschrieb auch Mikayil Kabaca einen neuen Vertrag. Kabaca rückte ab März 2019 vom Teammanager zum Sportlichen Leiter am Hardtwald auf. Aktuell steht der SVS in der pausierten Saison der 2. Fußball Bundesliga auf dem 13. Tabellenplatz.