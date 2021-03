Der Interimstrainer des SV Sandhausen Stefan Kulovits ist nach seinem positiven Coronavirus-Test weiter im Krankenhaus. Ihm gehe es soweit gut, so der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca am Montag. Wenn alles so positiv bleibe, gehe man davon aus, dass er das Krankenhaus in ein bis zwei Tagen verlassen könne. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist hatte den positiven Test des 37-Jährigen am Sonntag vor dem 3:0 gegen den VfL Osnabrück bekannt gegeben.