Die aufmerksame Angestellte eines Supermarktes in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat verhindert, dass eine 81-jährige Frau Opfer von Betrügern wurde. Ein Anrufer hatte die Frau laut Polizei auch durch Drohungen überzeugt, dass sie bei einer Lotterie mehrere Zehntausend Euro gewonnen habe. Der Anrufer verlangte allerdings eine Gebühr von 1.000 Euro in Form von Amazon-Gutscheinen. Als die Frau in dem Supermarkt die Gutscheine kaufen wollte, erkannte die Mitarbeiterin den Betrugsversuch.