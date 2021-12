Streit im Auto eskaliert

Die Heimfahrt einer 63-Jährigen mit einem befreundeten Paar endete in Mannheim mit einem Polizeieinsatz und einem beschädigten Auto. Laut Polizei wollte die Frau das befreundete Paar am Sonntagabend mit ihrem Pkw nach Hause fahren. Während der Fahrt geriet das Paar in Streit. Dieser gipfelte darin, dass die 31-jährige Frau gewaltsam den Autoschlüssel aus dem Zündschloss des fahrenden Wagens zog und nach ihrem Partner warf. Als das Fahrzeug zum Stehen kam, stieg die 31-Jährige aus dem Auto und trat gegen den Pkw. Ihr Lebensgefährte entfernte sich daraufhin. Eine Polizeistreife, die vorbeikam, wollte die Frau mit aufs Revier nehmen. Daraufhin trat sie um sich und verletzte einen Beamten leicht. Laut Polizei hatte sie 1,2 Promille Alkoholgehalt im Blut und stand unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin. Das Auto der 63-Jährigen war wegen der Beschädigungen am Zündschloss nicht mehr fahrbereit.