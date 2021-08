Die juristische Auseinandersetzung zwischen der Stadt Heidelberg und dem Eigentümer des ehemaligen Ausfluglokals "Alter Kohlhof“ soll am 2. September fortgesetzt werden. Möglicherweise werde dann ein Gutachter beauftragt, um weitere Fragen zu klären, erklärte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Karlsruhe nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag. Die Stadt Heidelberg wünscht sich am Kohlhof eine für alle zugängliche Gaststätte und will das Gebäude zurückkaufen. Der Besitzer, der dort ein Gourmet-Restaurant betreibt, lehnt das als unrentables Geschäft ab. Das Heidelberger Landgericht hatte ihm 2019 Recht gegeben.