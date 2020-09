Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die in Heidelberg ein Polizeigebäude und drei Streifenwagen beschädigt haben. Dabei hatte zunächst am Montagabend gegen 19:30 Uhr ein Täter eine gefüllte Weinflasche auf das Dienstgebäude der Verkehrspolizei geworfen. Dadurch wurde die Fensterscheibe eines Büros beschädigt, hinter der sich zur Tatzeit ein Polizeibeamter aufhielt. Dieser wurde nicht verletzt. Am späten Abend wurden dann an drei geparkten Streifenwagen vor einem anderen Polizeirevier in Heidelberg gegen 23 Uhr die Reifen zerstochen.