In Heidelberg-Rohrbach ist am Morgen eine Straßenbahn nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen entgleist. Der Fahrer des Lastwagens hatte die heranfahrende Bahn offenbar übersehen, so die Polizei. Von den rund 40 Passagieren in der Bahn ist keiner verletzt worden. Die Unfallaufnahme läuft derzeit. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr Gesellschaft kommt es in Heidelberg wegen des Unfalls zu Verspätungen, einige Fahrten fallen auch ganz aus.