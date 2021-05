per Mail teilen

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen am Römerkreis in Heidelberg. Das teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurden keine Menschen verletzt. Eine Straßenbahn sprang bei dem Zusammenstoß aus den Schienen. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es kam zu Umleitungen der Linien 5, 21, 22 und 23.