Eine Arbeit der Hubert-Sternberg-Schule in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) wird auf der Hannover-Messe in dieser Woche als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet und ausgestellt. Das pädagogische Konzept zur Kommunikation verschiedener Ausbildungsberufe untereinander sei beispielhaft, so die Organisatoren. An einem Motor mit Getriebe im Klassenzimmer stellen sich die Auszubildenden verschiedener Fachrichtungen Aufgaben, um optimale Ergebnisse zu erzielen.