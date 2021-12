per Mail teilen

Die IG Metall kritisiert die Kündigung der Tarifverträge beim Mannheimer Unternehmen SteloTec. Die Kündigung sei im Sommer erfolgt. Eine Information der 40-köpfigen Belegschaft sei erst jetzt in einer Betriebsversammlung erfolgt. Gleichzeitig seien Entlassungen angekündigt worden. Die IG Metall kündigte an, für die Wiederherstellung der Tarifbindung zu kämpfen. Das Unternehmen stellt Rohrleitungen und Rohrleitungssysteme her.