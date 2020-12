per Mail teilen

Seit Mittwoch vergangener Woche befindet sich das ganze Land in einem zweiten harten Lockdown. Nach Schulen, Kitas und den meisten Geschäften geht nun ab heute auch die Heidelberger Stadtverwaltung in den Notbetrieb. Das teilte die Stadt mit. Oberbürgermeister Eckart Würzner folgt mit dieser Entscheidung der Aufforderung der Bundesregierung, zur Eindämmung der Pandemie, Präsenzarbeiten weites gehend zu reduzieren. Demnach schließt die Stadtverwaltung ab heute bis einschließlich 10. Januar. Laut einem Sprecher der Stadt sind allerdings für dringende und nicht verschiebbare Angelegenheiten wie Geburten, Todesfälle, Standesamt- oder Pass-Angelegenheiten weiterhin Notdienste erreichbar. Auch die Recyclinghöfe Kirchheim, Emmertsgrund, Handschuhsheim und Ziegelhausen stellen ihren Betrieb ein und sind bis einschließlich Samstag, den 9. Januar, geschlossen. Nur der Recyclinghof Wieblingen bleibt für die Anlieferung in dringenden Fällen mit Voranmeldung geöffnet.