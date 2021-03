Die Stadt Mannheim will ab Mittwoch ihre Kitas wieder schließen. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung. Eine Notbetreuung sei weiterhin möglich. Grund sind die gestiegenen Corona-Inzidenzwerte. In der vergangenen Woche sei es in Kitas verstärkt zu Ansteckungen gekommen, dabei seien auch oft Mutationen nachgewiesen worden, so die Stadt. Die Kitas sollen bis zum 1. April geschlossen bleiben.