Die Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg ermitteln in Betrugsfällen in Bezug auf die Corona-Soforthilfen. Das teilten die Staatsanwaltschaften auf SWR-Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt bislang in zwölf Fällen. Was die Corona-Soforthilfen angeht, gebe es verschiedene Fallgruppen. Teils existiere das angegebene Gewerbe gar nicht oder nicht mehr. In anderen Fällen könnte der Antragsteller das Unternehmen einer anderen Person angegeben haben. Oder die Corona-Soforthilfe könnte beantragt worden sein, obwohl der Betrieb keinen Umsatzrückgang hatte. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg schätzt den Schaden nach bisherigen Ermittlungen auf 85.000 Euro. Die Soforthilfen von Bund und Ländern wurden an Unternehmen gezahlt, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohende Lage geraten waren.