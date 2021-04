per Mail teilen

Die CDU-Landtagsabgeordnete und langjährige Bürgermeisterin von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis), Christiane Staab, ist im Verhandlungsteam der CDU Baden-Württemberg bei den Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen. Das teilte ihr Büro mit. Für Christiane Staab ist demnach der Kultusbereich das Schwerpunktthema. In dieser Gruppe ist sie stellvertretende Vorsitzende und will sich unter anderem für gut ausgestattete KiTas und Schulen einsetzen. Die 52-Jährige war zehn Jahre Bürgermeisterin von Walldorf Im März war sie für die CDU in den baden-württembergischen Landtag gewählt worden. Damit durfte sie nicht mehr gleichzeitig Bürgermeisterin sein und gab ihr Amt auf.