SRH will Zuschüsse für Hallenbad in Heidelberg-Wieblingen

Die Zukunft des SRH-Hallenbads in Heidelberg-Wieblingen war Thema im Bezirksbeirat. Die SRH-Gruppe wäre zu einem Neubau bereit, wenn die Stadt sich an den Unterhaltskosten beteiligt. Es geht um rund 300.000 Euro jährlich. Diese Summe würde das Defizit für den Betrieb eines neuen Hallenbads ausgleichen. Die Zahl kursiert in den Verhandlungen zwischen SRH und Stadtverwaltung. Für den Gemeinderat soll jetzt eine Vorlage erarbeitet werden. Der Neubau des Hallenbads wäre Teil des neues Campus der SRH-Hochschule. In dem bestehenden Hallenbad haben Klassen aus zehn Schulen Schwimmunterricht, das ist etwa ein Drittel der Gesamtnutzung. Auch Vereine und Kursanbieter nutzen das Bad.