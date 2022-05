Sportboot kracht gegen Schleusenmauer

Ein 76-jähriger Bootsführer ist mit seinem Sportboot bei der Einfahrt in die Schleuse Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gegen die Schleusenmauer gekracht. Laut Polizei entstand dabei am Bug ein Leck in Höhe der Wasserlinie. Dem Bootsführer sei das Ausmaß des Schadens offenbar nicht bewusst gewesen, denn er habe seine Fahrt noch bis in den unteren Vorhafen der Schleuse fortgesetzt. Bis dorthin waren bereits 500 Liter Wasser in das Boot eingedrungen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Wasser noch rechtzeitig abpumpen.