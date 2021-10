Ortsumgehung Mörlenbach: Baubeginn nach fast 30 Jahren Streit

Viele Anwohner ärgern sich täglich über Staus in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) und warten schon lange auf die Ortsumgehung. Jetzt beginnen die Bauarbeiten an der B38a - nach Jahrzehnten der Planung und Klagen vor Gericht. Beim Spatenstich war auch Politprominenz dabei.

Bundesverkehrsminister beim Baubeginn dabei

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist zum Spatenstich nach Mörlenbach (Kreis Bergstraße) gekommen. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) war vor Ort in ihrem Wahlkreis an der Bergstraße, ebenso wie der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).

Vier Kilometer lange Umgehungsstraße

Die B 38a gilt als eine der Hauptverkehrsadern des Kreises. Die Umgehungsstraße soll knapp vier Kilometer lang sein, künftig an Mörlenbach vorbei führen und in Höhe Groß-Breitenbach wieder auf die Bundesstraße einfädeln. Als Bauzeit sind sechs bis sieben Jahre vorgesehen. Die Kosten von rund 95 Millionen Euro trägt der Bund.

"Macht's was draus!"

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte in seiner Rede, das Bauprojekt habe ganze Generationen von Kommunalpolitikern beschäftigt. Aber auch wenn es sich um eine vergleichsweise kurze Umgehungsstraße handele, habe es das Bauvorhaben mit zwei Tunnels und zwei Brücken durchaus in sich. In diesem Zusammenhang betonte der Minister, die Koalition in Berlin habe für Infrastrukturmaßnahmen so viel Geld zur Verfügung gestellt wie keine Regierung zuvor. Zum Abschluss seiner Rede sagte Scheuer wörtlich: "Melde Vollzug! Macht's was draus!"

Baubeginn nach langjährigem Rechtsstreit

Während die Anwohner im Weschnitztal die Umgehung aufgrund der Staus jahrelang gefordert hatten, hatten der BUND und ein Landwirt gegen die Straßenführung geklagt. Sie zerstöre aus ihrer Sicht die Landschaft.

Ortsumgehung soll für "neues Lebensgefühl" sorgen

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sagte anlässlich des ersten Spatenstichs, die große Mehrheit der Anwohner hätte sich die Ortsumgehung wegen der starken Verkehrsbelastung sehnlichst gewünscht. Laut einer Studie könne die fertige Straße dazu beitragen, die Verkehrssituation in Mörlenbach stellenweise um bis zu 68 Prozent zu verbessern - und somit für ein neues Lebensgefühl sorgen.

Al-Wazir verteidigt Bauprojekt

Gleichwohl räumte Al-Wazir in seiner Rede ein, dass das Projekt nicht unumstritten gewesen sei. Dem SWR sagte er, Infrastrukturmaßnahmen seien ohne Eingriffe in die Landschaft nicht möglich. Deshalb gebe es Gesetze, dass die verbrauchten Flächen kompensiert werden müssten. In Mörlenbach zum Beispiel würde mehr Wald aufgeforstet, als für den Bau gefällt werden müsse. Außerdem seien Ortsumgehungen an Bundesstraßen ein Garant dafür, dass an dieser Stelle keine Autobahn gebaut werde. Das verhindere noch größere Eingriffe in die Natur.

Klage vor Gericht gescheitert

Vor rund einem Jahr hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof die Klage der Naturschützer und des Landwirts gegen den Bau der B 38a abgewiesen. Wegen der Corona-Krise sah es aber zunächst so aus, als würde sich das Bauvorhaben weiter verzögern Mitte Juli hatte des Bundesverkehrsministerium dann aber die erforderlichen Finanzmittel freigegeben.