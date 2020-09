Im neuen Mannheimer Stadtquartier Franklin ist am Mittwoch Spatenstich für das Bauprojekt "Franklin Village“. Dort soll nach Angaben der Planer soziale Durchmischung und Inklusion im Mittelpunkt stehen. Sechs Gebäude, 90 Wohnungen, rund 200 Menschen sollen dort wohnen - das "Franklin Village“ ist als Vielfalts- und Inklusionsraum geplant, erklärte das zuständige Projektbüro. In den Häusern entstehen Wohnungen in verschiedenen Größen, die auch an Familien, Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige vermietet werden sollen. Außerdem sind Gemeinschaftsräume geplant, die alle Bewohner nutzen können. Die Gebäude sollen hauptsächlich aus Holz gebaut werden. Läuft alles nach Plan, sind die Wohnungen ab Mitte 2022 bezugsfertig. Das Projektbüro geht von Kosten in Hohe von 33 Millionen Euro aus.