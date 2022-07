Die Sparkasse Rhein Neckar Nord will sich mit rund 500.000 Euro an der Bundesgartenschau 2023 beteiligen. Die Bank möchte damit nach eigenen Angaben zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Mannheim beitragen. Am Freitag ist das geplante Projekt "Hektar für den Nektar" vorgestellt worden. Auf einem Hektar Fläche soll eine insektenfreundliche Wiese angelegt werden. 23 Bienenvölker werden dafür gezüchtet.