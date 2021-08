Die Christoffel-Blindenmission in Bensheim (Kreis Bergstraße) unterstützt die schnelle und unbürokratische Hilfe für die Erdbebenopfer in Haiti mit 100.000 Euro Soforthilfe. Wie die Organisation mitteilt, seien durch das Beben auch vielen Krankenhäuser und Schulen zerstört worden. Behinderte Menschen treffe ein solche Katastrophe in besonderem Maße. So könnten blinde oder gehbehinderte Menschen z.B. Schutt und Trümmer nicht überwinden und seien auf Hilfe angewiesen.