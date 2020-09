per Mail teilen

Der Brand eines Getreidesilos in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstag hat nach Angaben der Polizei einen Schaden von insgesamt 400.000 Euro verursacht. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Umkreis hatten das Feuer des Mais-Silos gelöscht. Brandexperten ermitteln nach wie vor, warum das Silo in Flammen aufgegangen ist.