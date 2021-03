per Mail teilen

Ein 37-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, er soll Kinder sexuell belästigt und sexuell missbraucht haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Sexualdelikte sollen sich den Angaben zufolge in diesem März in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) abgespielt haben.