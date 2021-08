Betrüger haben bei einer Seniorin in Bensheim-Auerbach (Kreis Bergstraße) am Mittwochabend Wertsachen in Höhe von 50.000 Euro erbeutet. Ein falscher Polizist und ein falscher Staatsanwalt riefen die Frau gegen 23:30 Uhr an und sagten ihr, dass eine rumänische Bande in Auerbach unterwegs sei. Für die angebliche Sicherung ihres Hab und Gutes sollte sie Uhren, Schmuck und Goldbarren vor die Tür zu legen. Das tat die alte Frau. Als der Schwindel dann aufflog, hatten die Täter ihre Beute schon einkassiert.