Ein angeklagtes Paar ist am Donnerstag vom Landgericht Mannheim zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie einen 88-jährigen pflegebedürftigen Mann um 100.000 Euro betrogen haben. Die Frau erhielt zwei Jahre auf Bewährung - wegen Untreue in 46 Fällen und wegen versuchten Betrugs. Der mitangeklagte Mann sieben Monate auf Bewährung wegen Beihilfe. Beide müssen außerdem einen Teil des veruntreuten Geldes zurückzahlen.