Beschäftigte von Kitas und Schulen haben seit vergangener Woche die Möglichkeit, sich in Einrichtungen im Beisein von geschultem Personal selbst auf das Corona-Virus zu testen. In Mannheim fällt die Bilanz nach einer Woche laut Stadt positiv aus. Die Tests seien vom Personal begrüßt und gut angenommen worden. Tests sowie die Dokumentation der Ergebnisse hätten gut funktioniert. Die Einrichtungen haben nach Angaben der Stadt zurückgemeldet, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden bereits in der ersten Woche das Angebot angenommen und sich getestet haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim liegt aktuell bei 64,1. Erfahrungsgemäß ist dieser Wert nach dem Wochenende oft niedriger.