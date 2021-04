per Mail teilen

Ein 24 Jahre alter Mann hat gestern Abend die Mannheimer Polizei in Atem gehalten. Nachdem er eine 58-jährige Frau bedroht hatte, verbarrikadierte er sich in seinem Wohnhaus im Stadtteil Käfertal und drohte damit, es anzuzünden. Ein Spezialeinsatzkommando wurde angefordert. Der Mann ließ sich laut Polizei gegen Mitternacht widerstandslos festnehmen. Er kam in eine psychiatrische Klinik.