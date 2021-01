per Mail teilen

Die Stadt Schwetzingen verlängert die Aktion „1000 Bäume für den Klimaschutz“ - Bis März gibt die Stadt Obstbäume an Vereine und Privatleute ab, um sie einzupflanzen. Damit beteiligt Schwetzingen an einer landesweiten Klimaschutzaktion. Auf städtischer Fläche sei nur Platz für rund 200 Bäume, deswegen sei man auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen, so die Stadt.