Ein Schwertransport sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A6 in Höhe Schwetzingen (Rhein-Neckar.Kreis) in Richtung Heilbronn. Laut Polizei hatte sich der Schwertransport in einem Baustellenbereich zwischen den Beton-Abtrennungen festgefahren und die Durchfahrt blockiert. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt, ist aber laut Polizei jetzt wieder frei.