Die Polizei sucht Zeugen für einen Zwischenfall bei Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Den Angaben zufolge hatten Spaziergänger an Karfreitag mehrere Schüsse auf einem Feld gehört. Laut Polizei erkannten sie in einiger Entfernung zwei Männer, die an einem silbernen Auto standen und möglicherweise die Schüsse abgefeuert hatten. Die Spaziergänger brachten sich in Sicherheit, alarmierten die Polizei und hörten währenddessen weitere Schüsse. Dabei sahen sie das silberne Auto wegfahren. Eine erste Fahndung verlief ergebnislos. Auch Projektile wurden nicht gefunden.