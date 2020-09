per Mail teilen

Ein Unbekannter hat am Montag in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) aus dem Hinterhalt auf einen Baggerfahrer geschossen und ihn leicht verletzt. Das Projektil einer Luftdruckwaffe streifte den Mann am Oberarm. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Schütze aus einem der umliegenden Mehrfamilienhäuser gefeuert hat und sucht Zeugen.