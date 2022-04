Stadt nach Hacker-Angriff wieder erreichbar

per Mail teilen

Die technischen Probleme der Stadtverwaltung Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) nach einem Cyber-Angriff sind weitgehend behoben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Seit Mittwoch war die Stadtverwaltung Schriesheim weder telefonisch noch per E-Mail zu erreichen. Ein Hackerangriff hatte alle Dateien verschlüsselt. Gemeinsam mit einer IT-Firma seien die Systeme nun wieder hergestellt worden. Die Stadt sei wieder telefonisch und per E-Mail erreichbar. Allerdings könnten die E-Mails, die in der vergangenen Woche eingegangen sind, nur eingeschränkt abgerufen werden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sie nicht gezielt attackiert wurde, sondern ein Mitarbeiter aus Versehen einen infizierten Anhang geöffnet hatte.