Der Winter hat wie von den Wetterexperten vorhergesagt noch einmal seine kalte Seite gezeigt. Rettungskräfte waren in der ganzen Nacht im Einsatz. Viele Fahrzeuge schlitterten von den Straßen.

Schneeglätte und überfrierende Nässe haben in der Rhein-Neckar-Region zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Beamten 39 Glatteisunfälle gezählt. In den meisten Fällen waren es kleinere Unfälle.

"Das Gros der Unfälle verlief glimpflich und es blieb bei Blechschäden." Polizeisprecher aus Mannheim

Sechs Menschen leicht verletzt

Sechs Personen wurden laut Polizei leicht verletzt. Auf dem Heidelberger Königstuhl und in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) kamen zwei PKW von der Fahrbahn ab und landeten auf dem Dach. Unter anderem, so die Polizei, hätten Autofahrer zum Teil Sommerreifen auf ihren Autos und deshalb mangelnden Grip auf den überfrorenen Straßen gehabt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 220.000 Euro. Bei Mannheim-Rheinau musste die B 36 nach zwei Unfällen wegen extremer Glätte kurzfristig gesperrt werden. Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es laut Polizei vor allem in Mosbach aber auch in Buchen und Walldürn Unfälle wegen Schnee und Eis.

Wieder Schnee und Eis in der Nacht zum Mittwoch

Auch am Dienstag überwiegen laut Wettervorhersage für die Region die Wolken. Es bleibt kalt mit höchstens minus fünf Grad im Odenwald und plus drei Grad am Hochrhein. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf null bis minus zwölf Grad. Dann kann es am frühen Mittwochmorgen wieder von Südbaden her an zu schneien beginnen. Der Lichtblick wird der zweite Teil der Woche: Am Donnerstag und Freitag erwartet die Kurpfalz trockenes und recht sonniges Winterwetter. Überall herrscht dann Dauerfrost, nachts verbreitet unter minus 10 Grad.