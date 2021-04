Der Schlossgarten in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wird ab Mittwoch wieder geöffnet. Wie beim Mannheimer Luisenpark, der am Donnerstag öffnet, gelten für den Besuch aber strenge Auflagen. Voraussetzung ist der Besitz einer Jahreskarte, heißt es in einer Mitteilung der Schlossverwaltung. Außerdem müssen Interessierte online ein Zeitfenster für ihren Besuch buchen. Am Eingang müssen sie dann die Jahreskarte, den QR-Code für die Buchung und einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss in einer offiziellen Teststelle durchgeführt worden sein – Selbsttests seien nicht zugelassen.