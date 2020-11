per Mail teilen

Die Verantwortlichen des Mannheimer Schlosses haben bei einer Auktion in Köln eine seltene Standuhr ersteigert. Es handele sich um eine Auftragsarbeit für Kurfürst Karl Theodor, so die Schlossverwaltung. Die Bodenstanduhr mit Glockenspielwerk ist demnach etwa im Jahr 1745 entstanden. Sie ist fast 2,80 Meter hoch und das Glockenspiel funktioniert immer noch. Es hat 14 Glocken, ein Repertoire von 12 Melodien und stammt vom Neustadter Uhrmacher Jacob Möllinger. Trotz hartnäckiger Mitbieter - so die Schlossverwaltung - sei die Uhr schließlich bei der Telefonauktion für 130.000 Euro dem Mannheimer Schloss zugeschlagen worden.