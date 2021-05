Die 21. Schillertage 2021 stehen in Zeiten von Corona unter dem Motto "zusammen". Vom 17. bis zum 27. Juni wollen Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland illustrieren, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Zu Sicherung des Festivals hat die Stadt Mannheim ihren Beitrag zum Festival um 10 Prozent auf 200.000 Euro erhöht. Drinnen geht trotz neuer Corona-Spielregeln nur online. Fünf aktuelle Schiller-Inszenierungen werden gestreamt. Zum Auftakt am 17. Juni die Mannheimer Neuproduktion der "Jungfrau von Orleans" in der Regie von Ewelina Marciniak. Draußen vor dem Nationaltheater wird zehn Tage lang ein Festival-Park aufgebaut - mit Imbissstand und Installationen zum Mitmachen, alles mit Abstand. Dazu Schiller-Spaziergänge durch Mannheim. Und die "Schillerwelle“ sendet täglich von 16 bis 22.30 Uhr.