Mehrere Menschen haben laut Polizei von einem Fahrgastschiff, das auf dem Neckar in Richtung Neckarsteinach (Kreis Bergstraße) unterwegs war, Feuerwerksraketen in Richtung eines Campingplatzes abgeschossen. Dadurch soll es zu einem Brand in einem Waldstück gekommen sein. Auf dem Campingplatz selbst wurden keine Personen verletzt und auch kein Schaden verursacht. Das Schiff wurde auf dem Rückweg von Neckarsteinach nach Heidelberg in der Schleusenkammer Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) kontrolliert. Auf dem Schiff befanden sich laut Polizei zahlreiche alkoholisierte Anhänger eines Fußballvereins, die nach Feuerwerkskörpern durchsucht wurden. Bei den kontrollierten Personen konnten jedoch keine Feuerwerkskörper oder sonstige verdächtige Gegenstände gefunden werden, heißt es.