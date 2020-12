In der neuen Corona-Verordnung des Landes sind jetzt die Regeln verschärft worden. Diese Schritte hatten Bundesregierung und Länderchefs in der vergangenen Woche als Folge der November-Beschränkungen beschlossen. Das Land hat diese nun verbindliche umgesetzt. In Baden-Württemberg dürfen sich von Dienstag an nur noch fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Auch die Stadt Mannheim hat in diesem Zuge ihre Allgemeinverfügung an die neuen Punkte angepasst. Demnach ist unter anderem die Maskenpflicht im Freien um einige Bereiche in der Stadt ausgeweitet worden. Außerdem gilt ab jetzt an einigen Schulen, Maskenpflicht auch im Pausen- und Aufenthaltsbereich.