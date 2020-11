per Mail teilen

Vor dem Heidelberger Landgericht wird am Mittwoch ein Prozess fortgesetzt, in dem es um ein strittiges Honorar für ein ehemaliges Aufsichtsratsmitglied des Walldorfer Software-Konzerns SAP geht. Nach Angaben des Gerichts läuft der Prozess schon seit 2015. Beide Parteien vor Gericht sind oder waren Aufsichtsratsmitglieder der SAP. Wie ein Gerichtssprecher erklärte, fordert der Kläger Geld für eine nicht näher definierte Beratungsleistung vom Beklagten, für die ein sechsstelliger Betrag vereinbart war. Im Laufe des Verfahrens stellte sich offenbar heraus, dass er das Geld kriegen sollte, wenn er dem Beklagten dabei hilft, in den SAP-Aufsichtsrat zu kommen. Wie und ob diese Unterstützung erfolgt ist, sei unklar. Die SAP erklärte auf SWR-Anfrage, dass sie sich zu dem privatrechtlichen Streit nicht äußern könne, da das Unternehmen nicht involviert sei.