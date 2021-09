per Mail teilen

In der nächsten Gemeinderatssitzung in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) am 27. September sollen die Ergebnisse des Runden Tisches zum Thema "Sportzentrum Süd“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das teilte die Gemeinde mit. Dabei sollen mehrere mögliche Varianten präsentiert, aber keine Entscheidung getroffen werden. Das Thema ist umstritten, weil es dabei um die Abholzung von Waldflächen geht.