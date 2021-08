per Mail teilen

Die Kerwe in Sandhausen fällt in diesem Herbst corona-bedingt aus, ebenso der Straßenumzug. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Darauf habe man sich mit den beteiligten Vereinen geeinigt. Bürgermeister Hakan Günes sagte, es sei keine leichte Entscheidung gewesen, die Kerwe im zweiten Jahr in Folge abzusagen. Er hoffe auf das Verständnis aller - und auf das kommende Jahr.