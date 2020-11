Das Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) am Donnerstagabend ist offenbar gelegt worden. Die Polizei ermittele weiter, teilte sie mit. Das Haus in der Ortsmitte, in dem rund 50 Menschen leben, musste evakuiert werden. Starker Rauch hatte zunächst die Löscharbeiten behindert. Die Bewohner konnten aber schnell wieder ins Haus, nachdem die Feuerwehr den brennenden Roller in der Tiefgarage lokalisiert hatte.