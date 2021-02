Ein Rollerbrand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Donnerstagabend für Aufregung gesorgt. Das Mehrfamilienhaus mit rund 50 Bewohnern in der Ortsmitte musste evakuiert werden. Laut Polizei hatten zahlreiche Anrufer die starke Rauchentwicklung gemeldet. Das komplette Haus und die Umgebung des Brandortes musste abgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. 50 Bewohner sollten zunächst am Rathaus versorgt werden. Doch dann habe die Freiwilige Feuerwehr die Brandursache in der Tiefgarage lokalisieren und den brennenden Roller löschen können, so die Polizei. Die Tiefgarage werde belüftet. Die Wohnungen würden sicherheitshalber überprüft, bevor die Bewohner wieder zurückkehren können.