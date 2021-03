Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in der Corona-Pandemie rund 490 Millionen Euro in deutsche Standorte investiert. Nach Angaben von Roche floss das Geld zum Beispiel in Infrastruktur und Produktionsanlagen. Und zwar vor allem an den Standorten in Mannheim und im oberbayerischen Penzberg. Dort stellt Roche Mittel für Corona-Tests her. Die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland sei an den beiden Standorten und damit bundesweit um rund 500 gestiegen. Außerdem hat Roche bekannt gegeben, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Sonderzulassung für einen Corona-Selbsttest erteilt habe. Per Nasenabstrich kann diesen Test jeder zu Hause anwenden. Der Test solle in Apotheken erhältlich sein und sei nicht verschreibungspflichtig. Die ersten Lieferungen seien für diese Woche geplant.