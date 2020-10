Die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH nimmt ab Sonntag wieder den RNV-Express in Betrieb. Er bringt immer im Sommer Ausflügler in die Pfalz. Die Straßenbahnzüge verkehren auf der Strecke der Linie 9 - allerdings halten sie nur an ausgewählten größeren Haltestellen. Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit für die Wochenendtouristen. Die Ausflugslinie verkehrt immer im Sommer an Sonn- und Feiertagen zwischen dem Heidelberger Bismarckplatz und dem Bahnhof in Bad Dürkheim.