Nachdem im Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag zum ersten Mal seit dem Herbst der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 50 gefallen ist, prüft das Landratsamt, die geltende Allgemeinverfügung - und ob die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden könnte. Von Kreis-Seite heißt es, werde die 50er-Marke auch am Donnerstag unterschritten, könne die Allgemeinverfügung noch vor dem Wochenende aufgehoben werden. Grundsätzlich müsse die 50er-Inzidenz-Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden. Grundlage für die Entscheidung sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts. Tritt der Fall ein, würde die nächtliche Ausgangssperre ab Freitag aufgehoben werden.