Abwehrspieler Chris Richards kehrt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom FC Bayern München zur TSG 1899 Hoffenheim zurück. Der 21-jährige Amerikaner wird von den Kraichgauern erneut ausgeliehen, wie sie mitteilten. Richards spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis in Hoffenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und bestritt elf Liga-Partien von Beginn an.