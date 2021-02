Die Rhein-Neckar-Löwen haben in ihrem ersten Spiel nach der Handball-Weltmeisterschaft einen Sieg verpasst. In der Gruppenphase der European League gab es in der Schweiz bei den Kadetten Schaffhausen am Dienstagabend ein 30:30. Das Rückspiel am heutigen Mittwoch findet ebenfalls in der Schweiz statt.